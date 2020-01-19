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Суд в Киеве арестовал еще одного фигуранта дела об убийстве Окуевой

Следствие проверяет причастность к убийству добровольца Амины Окуевой Андрея Кравченко, подозреваемого в убийстве бизнесмена Константина Хоруженко. По версии прокуратуры, Кравченко является членом банды Игоря Редькина, которого также взяли под стражу.

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Под арест Кравченко отправил Святошинский райсуд Киева
Под арест Кравченко отправил Святошинский райсуд Киева
Фото: Київський районний суд м.Харкова / Facebook

Святошинский райсуд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца для Андрея Кравченко, который может оказаться замешан в убийстве добровольца Амины Окуевой. Об этом "Громадське" проинформировала 18 января прокурор Юлия Дядюк.

По ее словам, проверяется причастность Кравченко к убийству Окуевой.

Кравченко, по данным следствия, является членом группы, которая фигурирует также в деле об убийстве 17 января 2014 года бизнесмена Константина Хоруженко.

Ранее еще одного члена этой группы, Игоря Редькина, также арестовали и проверяют его причастность к смерти Окуевой. По версии следователей, Редькин организовывал убийство добровольца.

Адвокат Кравченко Ирина Бегунец заявила, что ее подзащитный не имеет отношения ни к убийству Хоруженко, ни к убийству Окуевой.

Кравченко задержали несколько дней назад. На тот момент он был под ночным домашним арестом по подозрению в убийстве директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного в сентябре 2016 года и руководителя отдела рекламы КП "Киевский метрополитен" Павла Миленького в 2019 году. Группу из семи человек задержали в сентябре 2019 года, в декабре Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения на домашний арест и личное обязательство.

12 января министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Национальная полиция Украины задержала "группу киллеров", подозреваемых в том числе в убийстве Окуевой. По словам главы МВД, ДНК одного задержанного "совпала с ДНК на брошенном на месте преступления оружии".

30 октября 2017 года в Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились добровольцы Адам Осмаев и Окуева. Осмаев получил ранение в ногу, его жена Окуева была смертельно ранена в голову.

Теги: убийство, прокуратура, арест, Шевченковский суд, суд, Андрей Кравченко
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