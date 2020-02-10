Мама Окуевой: Зеленский должен был по-человечески сказать семьям погибших на Майдане: "Не могу вернуть ваших детей, но могу вернуть чьих-то, отдав в обмен убийц ваших детей"

Президент Украины Владимир Зеленский должен был поговорить с семьями Небесной сотни перед выдачей боевикам "ДНР" и "ЛНР бывших бойцов спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", подозреваемых в расстрелах протестующих в Киеве в 2014 году. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила мать украинского добровольца Амины Окуевой, одесская журналистка Ирина Каминская.

"Я имею моральное право дать совет президенту Владимиру Зеленскому. Разговор о нехватке времени ничтожен. Президент должен был пригласить семьи погибших на Майдане, в Харькове, и просто по-человечески сказать им: "Не могу вернуть ваших детей, но я могу вернуть чьих-то детей и спасти их, отдав в обмен убийц ваших детей. Но клянусь, мы продолжим все дела, доведем их до справедливого приговора. Это такой тяжелый выбор. Помогите мне! И прошу, как отец, дайте ваше согласие на обмен". Я уверена, большинство согласились бы. Нужно к людям относиться по-человечески. Уважать их. Говорить с ними. Легче всего говорить правду. Не надо ничего выдумывать, просто сказать, как оно есть. То, что сделано, – это правильно, а как сделано – большой вопрос", – сказала она.

В то же время Каминская уверена, что украинцев, удерживаемых в заложниках, нужно возвращать.

"Сотни наших сограждан в плену. Еще и в оккупированном Крыму какое количество людей находится в заточении, по сути. И мы обязаны всех своих забрать. При этом, повторяю, нужно обязательно осудить преступников. Чтобы все понимали – мы действуем в рамках закона. Есть приговор, а не просто судьям дали указание сверху. В противном случае мы окончательно разрушим все демократические институты. В обществе уже и так нет доверия ни к власти, ни к судам", – добавила журналистка.

Мама Окуевой: Для Авакова и Геращенко расследование убийства Амины – дело чести. Читайте полную версию интервью

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе пятерых экс-беркутовцев. В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

8 февраля адвокат Александр Горошинский сообщил, что Тамтура и Маринченко вернулись в Киев. Общественная организация "Семьи героев Небесной сотни" выразила возмущение этим фактом.

Окуева погибла 30 октября 2017 года. В Киевской области обстреляли автомобиль, в котором находились она и ее муж, доброволец Адам Осмаев. Он получил ранение в ногу, его жена была смертельно ранена в голову.