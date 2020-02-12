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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В РФ и оккупированном Крыму незаконно удерживают 116 граждан Украины – Денисова

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что список людей, которых незаконно удерживают в тюрьмах РФ, находится у президента Украины Владимира Зеленского. По ее словам, он лично заботится об их возвращении на родину.

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Денисова: Мы постоянно общаемся с адвокатами и родными политзаключенных
Денисова: Мы постоянно общаемся с адвокатами и родными политзаключенных
Фото: Людмила Денісова / Facebook

В аннексированном Крыму и на территории России незаконно содержатся в заключении 116 граждан Украины. Об этом 12 февраля в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сейчас уже 116 наших граждан незаконно содержатся на территории России и временно оккупированного Крыма. Мы о каждом знаем. Мы постоянно общаемся с адвокатами, родными политзаключенных и правозащитными организациями. Этот список также у президента Украины, и он лично заботится и решает вопрос об их возвращении на родину", – написала Денисова.

Она добавила, что в России и Крыму есть 29 приговоров в отношении граждан Украины, которые не захотели служить в вооруженных силах РФ.

"Сейчас они отбывают наказание, но когда выйдут из мест несвободы, будут снова призваны в ВС России. Мы должны также заботиться и об их правах", – написала Денисова.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/3439904302748961

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2019 году после того, как президентом стал Владимир Зеленский, между Украиной и РФ состоялся один обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.

Кроме того, 29 декабря состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР". По данным СБУ, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Украина выдала ОРДЛО 124 человека.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым сообщало, что жители Крыма, которых удерживают на территории полуострова и в РФ, будут включены в список для обмена на следующем этапе освобождения.

В интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, президент Владимир Зеленский заявил, что обменов может быть несколько. По его словам, "на той стороне более 200 наших, а у нас тут где-то 175–180".

Теги: Россия, Крым, Украина, Людмила Денисова, аннексия, политзаключенные, тюрьмы
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