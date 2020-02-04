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Украинский политзаключенный Шумков отказывается от работ по благоустройству колонии, его могут отправить в ШИЗО – адвокат

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в России приговорили к четырем годам лишения свободы за членство в "Правом секторе", надеется, что администрация колонии в ближайшее время согласует его отправку на медицинское обследование в гражданскую больницу в Твери, потому что его продолжают мучить головные боли, сказал адвокат Алексей Барановский.

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Адвокат сказал, что Шумков выглядит лучше, чем во время нахождения в тюремной больнице в конце 2019 года
Адвокат сказал, что Шумков выглядит лучше, чем во время нахождения в тюремной больнице в конце 2019 года
Фото: Свободу Олександру Шумкову - FreeShumkov / Facebook

Украинский политзаключенный Александр Шумков, которого в России приговорили к четырем годам лишения свободы за членство в "Правом секторе", отказывается работать на "благоустройство" колонии. Об этом 4 февраля "Украинской правде" рассказал адвокат Алексей Барановский после посещения украинца в ИК-4 в Торжке.

"Пока Александр находится в общем отряде, среди заключенных, но в связи с тем, что он принципиально отказывается от бесплатных работ по благоустройству колонии, он предполагает, что его снова могут отправить в штрафной изолятор (ШИЗО)", – сказал адвокат.

Он добавил, что таким образом Шумков подчеркивает свой статус политзаключенного и что работать на благоустройство колонии, где он не должен находится, ему не позволяют этические принципы.

Шумков надеется, что администрация колонии в ближайшее время согласует его отправку на медицинское обследование в гражданскую больницу в Твери, в том числе на обследование МРТ, потому что его продолжают мучить головные боли – последствия контузии, добавил Барановский.

По словам защитника, политзаключенный выглядит лучше, чем во время нахождения в тюремной больнице в конце 2019 года.

Севский районный суд Брянской области 4 декабря 2018 года приговорил Шумкова к четырем годам колонии общего режима за членство в "Правом секторе". 

Согласно материалам дела, Шумков "длительное время" был охранником бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Украинец говорил, что в конце августа 2017 года его похитили сотрудники ФСБ и перевезли на территорию России. По словам Шумкова, на момент похищения он был действующим военнослужащим 11-й отдельной бригады армейской авиации Вооруженных сил Украины (дислоцируется в поселке Чернобаевка Херсонской области).

В апреле 2019 года Шумков заявлял, что его дважды избивали российские тюремщики.

15 октября Шумков объявил голодовку с требованием прекратить шантаж со стороны России с использованием заключенных на переговорах в минском и нормандском форматах. 23 октября он попал в больницу. 7 ноября украинец прекратил голодовку.

Теги: Россия, Украина, больница, политзаключенные, украинец, Александр Шумков
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