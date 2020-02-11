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ПОЛИТИКА

Садовый хочет обменять останки агента НКВД Кузнецова на украинских политзаключенных

Родственники советского диверсанта Николая Кузнецова, погибшего в 1944 году, хотели перезахоронить его в Екатеринбурге. Городской голова Львова Андрей Садовый считает, что такие вопросы должны решать МИД Украины и СБУ. В РФ позицию львовских властей назвали "странной".

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27 июля 1960 года. Церемония перезахоронения Кузнецова во Львове
27 июля 1960 года. Церемония перезахоронения Кузнецова во Львове
Фото: radiosvoboda.org (архив)

Исполнительный комитет Львовского городского совета 7 февраля отказался передать останки агента НКВД Николая Кузнецова его родственникам в Россию. Об этом сообщил Zaxid.net.

Прах Кузнецова россияне собирались перевезти в Екатеринбург.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что решение этого вопроса находится в компетенции Службы безопасности и Министерства иностранных дел Украины.

"Мы знаем, сколько наших ребят сегодня находятся в плену, мы сегодня страдаем от российской агрессии. Поэтому очень важно, чтобы по этому вопросу была четкая позиции СБУ, МИД. Если это поможет освободить наших ребят из плена, однозначно мы будем двигаться в фарватере политики нашего государства", – заявил Садовый.

По его словам, в мировой практике известны "сотни случаев", когда вопросы перезахоронения решались на уровне президентов страны.

В партии "Единая Россия" 10 февраля заявили, что готовы взять на себя организацию перевозки останков Кузнецова, сообщает официальный сайт политсилы. "Позиция украинских, в частности львовских, властей выглядит довольно странно. Если Кузнецов не герой, и люди, против которых он воевал с оружием в руках, сегодня вознесены на пьедестал в Украине, то зачем им требуются его останки", – сказал замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Кузнецов – советский диверсант-разведчик, специальный агент НКВД, действовавший на занятой гитлеровцами территории. Он погиб 8 марта 1944 года в селе Боратин Львовской области. Обстоятельства его смерти точно не установлены. Советская и российская пропаганда утверждает, что Кузнецова убили украинские партизаны-бандеровцы. Эксгумацию останков спецагента НКВД провели в 1959 году, 27 июля 1960 года его перезахоронили на Холме Славы во Львове.

Теги: Россия, Львов, СБУ, МИД Украины, Единая Россия, Александр Хинштейн, Андрей Садовый, российская пропаганда, Екатеринбург, политзаключенные, эксгумация
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