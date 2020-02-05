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Сенцов обсудил с Трюдо борьбу за права политзаключенных

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе встречи с экс-полизаключенным Олегом Сенцовым подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сенцов назвал Трюдо одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины
Сенцов назвал Трюдо одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Бывший узник Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов 4 февраля в ходе своего визита в Канаду встретился с премьер-министром страны Джастином Трюдо.

"Будучи политзаключенным, Олег Сенцов проявил удивительную силу и мужество. Сегодня мы говорили о его борьбе за права незаконно заключенных в тюрьму, и я подтвердил неизменную поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", – написал Трюдо на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/JustinPJTrudeau/posts/10158549514495649

Сенцов тоже обнародовал фото с канадским премьер-министром в своем Facebook и назвал Трюдо одним из самых преданных и самых крепких союзников Украины.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/2818290608254457

Уроженец Крыма Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, был и Сенцов.

Теги: Украина, Канада, Олег Сенцов, политзаключенные, Джастин Трюдо
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