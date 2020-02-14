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НАПК начало проверку в отношении Зеленского из-за того, что он не внес в декларацию расходы на поездку в Оман

В связи с поездкой президента Украины Владимира Зеленского в Оман Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции направило запросы в "соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления Зеленским уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии".

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В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 14 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения
В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 14 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения
Фото: ЕРА

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку по поводу невнесения президентом Украины Владимиром Зеленским в свою декларацию расходов на поездку в Оман, которую он совершил в январе 2020 года. Об этом 14 февраля в Facebook заявил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, ссылаясь на ответ Нацагентства на его депутатское обращение.

"НАПК начало проверку, почему Зеленский не внес в декларацию расходы на поездку в Оман. Ранее [экс-глава Офиса президента Андрей] Богдан сообщил, что эта поездка была неофициальной и не представляла собой государственный визит. Но в декларации президента на его имущественном состоянии отпуск никак не отразился. Что ж, будем ждать новостей", – написал нардеп.

В документе, который обнародовал Гончаренко, говорится, что НАПК направило запросы в "соответствующие органы с целью истребования документов, необходимых для проведения контроля своевременности предоставления Зеленским уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии".

"После обработки запрошенных документов Нацагентством при наличии оснований будут приняты меры, предусмотренные законом Украины "О предотвращении коррупции", – добавили в НАПК.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/2889779097727975

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн

13 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал ответ бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана на его депутатский запрос, в котором указано, что визит Зеленского в Оман не был официальным, средства из госбюджета на него не выделялись, а во время встреч никакие документы не подписывались.

В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 14 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения, которое могло быть связано с поездкой в Оман.

Теги: Украина, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Оман, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, имущество
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