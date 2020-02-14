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"Ложь от начала и до конца". Ермак прокомментировал сюжет "Схем" о присутствии Патрушева в Омане во время поездки Зеленского

В сюжете программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA: Перший") говорится, что когда в Омане находился президент Владимир Зеленский, туда прилетал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сюжет ложью и заявил, что он не содержит "ни одного объективного утверждения".

Ермак: Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего
Ермак: Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего
Фото: EPA

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает необъективным сюжет программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший"), в котором говорится, что во время пребывания президента Владимира Зеленского в Омане там находился секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Об этом Ермак написал в Facebook 14 февраля.

"Я искренне считаю, что СМИ должны критиковать власть, чтобы она всегда находилась в трезвом состоянии, не забывала, что она временная, что мы здесь для того, чтобы сделать жизнь наших граждан лучше. Чтобы мы всегда отвечали за свои действия и готовы были отчитываться перед обществом. И знаете, мы совершенно точно готовы это делать. Но тогда, когда слышим конструктивную критику, подкрепленную фактами. Можно ли назвать сюжет "Схем" таким, что подкреплен фактами и является объективным? Увы, но нет. Где свидетельства конкретных людей? Где объективные данные? Услышали ли зрители хоть что-то, кроме фразы "по словам наших источников"?" – написал Ермак.

По его словам, в ОПУ "стремятся к диалогу и готовы комментировать факты".

"Основная проблема сюжета "Схем" в том, что комментировать там нечего. Это все – ложь от начала и до конца и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения. Завтра любой может выпустить такой сюжет о том, в котором единственным свидетельством будут "как утверждают наши источники" и совершенно манипулятивные фразы под драматическую музыку. Является ли это приемлемым, является ли это журналистикой, является ли это профессиональной работой? Любой человек с навыками критического мышления скажет, что нет", – заявил Ермак.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2667891716598027&id=100001316744918

Сюжет "Схем" о пребывании Патрушева в Омане вышел 13 февраля. Журналисты сослались на из два не связанных между собой источника, в частности – на базу данных о пересечении границы Российской Федерации. По данным "Схем", Патрушев летел в Оман чартерным рейсом. 

"Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", – говорится в расследовании. 

В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым. Пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ на звонки не отвечал.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

В Управлении госохраны сообщили, что на командировку сотрудникам УГО, которые сопровождали президента и его семью в Оман, выделили 74,3 тыс. грн

13 февраля нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Арьев обнародовал ответ бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана на его депутатский запрос, в котором указано, что визит Зеленского в Оман не был официальным, средства из госбюджета на него не выделялись, а во время встреч никакие документы не подписывались.

В Едином реестре электронных деклараций по состоянию на 13 февраля пока нет уведомления Зеленского о существенном изменении материального положения, которое могло быть связано с поездкой в Оман.

Теги: Николай Патрушев, Владимир Зеленский, Оман, Схемы, Офис президента Украины, Андрей Ермак
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