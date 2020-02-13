Секретарь Совбеза РФ прилетал в Оман, когда там находился Зеленский – расследование

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат (Оман) в ночь с 7-го на 8 января, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в расследовании "Радіо Свобода" в программе "Схемы: коррупция в деталях".
Журналистам удалось получить подтверждение информации о "московском пассажире" из двух не связанных между собой источников, в частности – в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.
Кроме того, проведенный журналистами мониторинг российских новостей за 8 января показал, что в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.
"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", – говорится в расследовании.
В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым.
В Совете безопасности России заявили, что такие вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, который не отвечал на звонки журналистов.
5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги".
В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.
Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.
12 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Зеленского не было непубличных встреч во время поездки в Оман.