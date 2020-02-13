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Секретарь Совбеза РФ прилетал в Оман, когда там находился Зеленский – расследование

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прилетел в Оман тем же чартером, которым позже президент Украины Владимир Зеленский возвращался в страну, выяснили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

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Во время визита Зеленского в Оман туда же прилетел секретарь Совбеза РФ
Во время визита Зеленского в Оман туда же прилетел секретарь Совбеза РФ
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев приезжал в город Маскат (Оман)  в ночь с 7-го на 8 января, когда там находился президент Украины Владимир Зеленский. Об этом говорится в расследовании "Радіо Свобода" в программе "Схемы: коррупция в деталях".

Журналистам удалось получить подтверждение информации о "московском пассажире" из двух не связанных между собой источников, в частности – в базе данных о пересечении границы Российской Федерации.

Кроме того, проведенный журналистами мониторинг российских новостей за 8 января показал, что в тот день Патрушев в публичном пространстве отсутствовал.

"Доверенный силовик Путина, секретарь Совбеза РФ летит именно в Оман и именно в то время, когда там отдыхает президент Зеленский. Летит не государственным бортом, а чартером, который сложно привязать к конкретным лицам. Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", – говорится в расследовании.

В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым.

В Совете безопасности России заявили, что такие вопросы может комментировать только пресс-секретарь Патрушева, который не отвечал на звонки журналистов.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги".

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

12 февраля глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что у Зеленского не было непубличных встреч во время поездки в Оман.

Теги: Россия, Николай Патрушев, Владимир Зеленский
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