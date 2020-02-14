"Ждем этого документа". "Схемы" отреагировали на решение Офиса президента обратиться в суд

Когда Офис президента подаст в суд иск к редакции программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший"), возможно, станет известно, что из озвученного в программе об одновременном пребывании секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимир Зеленского в Омане, по мнению ОПУ, является неправдой, заявили журналисты.

Журналисты программы "Схемы" (проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") ждут, когда Офис президента Украины подаст в суд анонсированный сегодня иск против их редакции. Об этом говорится в заявлении "Схем", опубликованном 14 февраля.

"Возможно, по иску мы поймем, что именно из озвученного в сюжете, по мнению ОП, является неправдой? Что [президент Украины Владимир] Зеленский был в Омане? Что он возвращался чартерным бортом 9H-VJN? Что именно этим бортом туда накануне прилетел [секретарь Совета безопасности России Николай] Патрушев из Москвы? Что в Омане с Зеленским был [тогдашний помощник президента] Андрей Ермак?" – заявили журналисты.

Они подчеркнули, что в материале нет утверждений того, что встреча Зеленского с Патрушевым состоялась, а позиция Офиса президента была "в полной мере представлена в сюжете".

"Более того, с начала всей истории с Оманом именно Офис президента не договаривал, скрывал и даже сознательно или нет дезинформировал общество. То отпуск, то рабочий визит. Если отпуск – зачем в нем Ермак, если командировка – почему тайная?.. В своем материале мы привели неизвестные ранее факты, которые точно требуют публичных объяснений", – отмечается в заявлении.

"Схемы" отметили, что Офис президента во главе с Ермаком "прибегает к дискредитации редакции и угрожает судом журналистам" вместо того, чтобы "ответить на вопросы, которые до сих пор остаются без ответа".

Обращение ОПУ к телеканалу "UA:Перший", в котором обращали внимание вещателя на распространение в его эфире "информации, не соответствующей действительности и являющейся откровенной манипуляцией общественным сознанием", журналисты считают "давлением и вмешательством в редакционные дела".

Сюжет программы "Схемы" об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане вышел 13 февраля. По данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Ермак назвал сюжет ложью и сказал, что он не содержит "ни одного объективного утверждения". Офис президента заявил о подготовке иска к "Схемам".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

В феврале в ОПУ признали, что поездка Зеленского в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.