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Песков назвал враньем информацию о встрече Патрушева с Зеленским в Омане

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация из расследования программы "Схемы" о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским не соответствует действительности.

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Песков отрицает факт встречи
Песков отрицает факт встречи
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналистам назвал враньем сообщения о поездке секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в Оман и встрече там с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сюжет программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и канала "UA:Перший") о пребывании Патрушева в Омане вышел 13 февраля. Журналисты сослались на два не связанных между собой источника, в частности на базу данных о пересечении границы Российской Федерации. По данным "Схем", Патрушев летел в Оман чартерным рейсом. 

"Именно этот чартер дальше оказывается в распоряжении президента Зеленского для срочного возвращения в Киев, которое почему-то в конце концов задержалось почти на сутки", – говорится в расследовании. 

В Офисе президента журналистам заявили, что Зеленский не знаком и никогда не общался с Патрушевым. Пресс-секретарь секретаря Совбеза РФ на звонки не отвечал.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сюжет ложью и заявил, что он не содержит "ни одного объективного утверждения".

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

Зеленский прервал свою поездку в Оман в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Песков, Николай Патрушев, расследование, Владимир Зеленский, Оман, Схемы
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