"Слідство.Інфо" обнародовало данные, подтверждающие, что Бабиков защищал Януковича. Видео
12 февраля журналисты проекта "Слідство.Інфо" опубликовали видео и документы, в которых утверждается, что недавно назначенный заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков неоднократно представлял интересы беглого президента Виктора Януковича в суде. Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова, где последний оправдывал побег экс-президента. Журналисты утверждают, что Бабиков представлял интересы Януковича по меньшей мере по двум делам: превышение власти во время Революции достоинства и покушение на жизнь экс-президента и его охранника в начале 2014 года. Кроме того, по словам бывшего руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича по делам о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.