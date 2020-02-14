Клуб читателей
ГОРДОН
 
Евромайдан

"Слідство.Інфо" обнародовало данные, подтверждающие, что Бабиков защищал Януковича. Видео

12 февраля журналисты проекта "Слідство.Інфо" опубликовали видео и документы, в которых утверждается, что недавно назначенный заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков неоднократно представлял интересы беглого президента Виктора Януковича в суде. Редакция получила материалы из судебных заседаний по делам Януковича с участием адвоката Бабикова, где последний оправдывал побег экс-президента. Журналисты утверждают, что Бабиков представлял интересы Януковича по меньшей мере по двум делам: превышение власти во время Революции достоинства и покушение на жизнь экс-президента и его охранника в начале 2014 года. Кроме того, по словам бывшего руководителя управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, Бабиков представлял интересы Януковича по делам о захвате государственной власти и "диктаторских законах" 16 января.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича
Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича
Скриншот: slidstvo info / YouTube

Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.

видео

Видео: slidstvo info / YouTube
Теги: Украина, правозащитники, следствие, нападение, покушение, расследование, ГПУ, адвокат, назначение, ГБР, Александр Бабиков
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
Йовович: Одна из самых важных вещей для меня – убедиться, что если в доме есть новый ребенок, это не означает, что мои старшие дети будут чувствовать себя незамеченными
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
  Lollipop. NK и Хуан Маган выпустили клип на дуэтный трек. Видео.
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
"Давно хотела под ноль". Мозговая показала свою новую прическу
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
  No Time To Die. Билли Айлиш презентовала саундтрек к фильму "007: Не время умирать". Аудио
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS