Венедиктова не намерена увольнять Бабикова – СМИ

Собеседник "Українських новин" в Государственном бюро расследований сообщил, что и.о. главы ведомства Ирина Венедиктова не будет увольнять своего первого заместителя Александра Бабикова, потому что для этого нет оснований.

Источник в ГБР: Бабиков действительно был адвокатом Януковича, но принимал участие в суде в качестве адвоката-стажера Фото: sud.ua

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова не намерена увольнять своего заместителя Александра Бабикова, который был адвокатом беглого президента Украины Виктора Януковича. Об этом в комментарии "Українським новинам" сообщил источник в ГБР.

"Для этого нет оснований", – сказал он.

Собеседник агентства отметил, что Бабиков действительно был адвокатом Януковича, но принимал участие в суде в качестве адвоката-стажера, потому что до адвокатуры он работал прокурором в Генеральной прокуратуре.

28 января Бабиков заявил, что не представлял права и интересы Януковича, "тем более в делах Майдана". Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.

Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов "иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении".

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который представлял сторону обвинения по делу Януковича, опроверг его слова.

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Как отмечал "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.