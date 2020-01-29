Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

В ГБР отрицают влияние мужа Венедиктовой на бюро

28 января "Украинская правда" написала, что сотрудник департамента киберполиции Нацполиции Украины и муж врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на роботу ГБР. В ведомстве назвали эту информацию недостоверной.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Венедиктова исполняет обязанности врио директора ГБР с конца декабря 2019 года
Венедиктова исполняет обязанности врио директора ГБР с конца декабря 2019 года
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Информация о том, что сотрудник департамента киберполиции Нацполиции Украины и муж врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на работу ведомства, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ГБР, опубликованном 28 января. 

28 января "Украинская правда" написала, ссылаясь на свои источники, что Колесник якобы сопровождает на встречах Венедиктову и влияет на кадровую политику ГБР. 

В ведомстве подчеркнули, что материал является недостоверным и негативно влияет на деловую репутацию ГБР, а также на честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц. 

"Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов и подрыва общественного доверия к Государственному бюро расследований и авторитета его руководителя", – заявили в бюро. 

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря 2019 года Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову, которая была депутатом от партии "Слуга народа" и возглавляла комитет по вопросам правовой политики. 14 января Рада досрочно прекратила ее полномочия нардепа.

Теги: Украинская правда, опровержение, Ирина Венедиктова, ГБР, Денис Колесник
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Самые ожидаемые смартфоны 2020
Самые ожидаемые смартфоны 2020 Актуально
"Хочу жить у океана". Loboda снялась в купальнике для видео
"Хочу жить у океана". Loboda снялась в купальнике для видео
  "Бледный конь". Вышел трейлер новой экранизации Агаты Кристи. Видео
  "Бледный конь". Вышел трейлер новой экранизации Агаты Кристи. Видео
ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов "Оскара". Фоторепортаж
ДиКаприо, Питт, Зеллвегер, Терон, Эриво, Тарантино, Филлипс пришли на ланч номинантов "Оскара". Фоторепортаж
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS