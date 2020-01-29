В ГБР отрицают влияние мужа Венедиктовой на бюро

28 января "Украинская правда" написала, что сотрудник департамента киберполиции Нацполиции Украины и муж врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на роботу ГБР. В ведомстве назвали эту информацию недостоверной.

Информация о том, что сотрудник департамента киберполиции Нацполиции Украины и муж врио директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой Денис Колесник влияет на работу ведомства, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ГБР, опубликованном 28 января.

28 января "Украинская правда" написала, ссылаясь на свои источники, что Колесник якобы сопровождает на встречах Венедиктову и влияет на кадровую политику ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что материал является недостоверным и негативно влияет на деловую репутацию ГБР, а также на честь, достоинство и деловую репутацию его должностных лиц.

"Расцениваем публикацию такой недостоверной информации как умышленную попытку дискредитации правоохранительных органов и подрыва общественного доверия к Государственному бюро расследований и авторитета его руководителя", – заявили в бюро.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря 2019 года Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности директора ГБР Венедиктову, которая была депутатом от партии "Слуга народа" и возглавляла комитет по вопросам правовой политики. 14 января Рада досрочно прекратила ее полномочия нардепа.