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Луценко опубликовал документы, подтверждающие, что Бабиков защищал Януковича в суде

Согласно опубликованным экс-генпрокурором Юрием Луценко документам, заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков в 2018 году подавал кассационную жалобу в интересах беглого президента Украины Виктора Януковича.

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Луценко: Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича
Луценко: Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича
Фото: ЕРА

28 января бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в Facebook опубликовал копии документов, которые подтверждают, что заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Бабиков защищал интересы беглого президента Виктора Януковича. 

Так, он обнародовал копию ордера Бабикова на оказание правовой помощи Януковичу. Документ датирован 2017 годом. Кроме того, экс-глава ГПУ опубликовал фрагмент определения Печерского районного суда Киева об отводе судьи, в котором Бабиков указан как представитель экс-президента.

Также Луценко обнародовал первую страницу кассационной жалобы, которую Бабиков подавал в интересах Януковича в марте 2018 года. 

"Хуже адвоката Януковича на должности первого заместителя ГБР может быть только лживый чиновник ГБР, который утверждает, что он не защищал Януковича", – написал экс-глава Генпрокуратуры.

https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/1402000126665825

28 января Бабиков заявил, что не представлял права и интересы Януковича, "тем более в делах Майдана". Он отметил, что не был знаком с бывшим президентом и не подписывал с ним договоров об оказании юридических услуг; защитой Януковича занимались другие сотрудники объединения Aver Lex.

Появление ходатайств по делу Майдана, под которыми стоит его подпись, юрист пояснил тем, что из-за ограниченных сроков подачи процессуальных документов "иногда возникает техническая необходимость подписать документы адвокату, который фактически находится в адвокатском объединении".

Прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, который представлял сторону обвинения по делу Януковича, опроверг его слова

20 января на сайте ГБР появилась информация о назначении Бабикова на должность первого заместителя директора.

18 января Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова заместителем директора ГБР.

Как отмечал "Голос Америки", Венедиктова "не усматривает препятствий в том, чтобы доверить адвокату Януковича аудит дел Майдана". Она заявила родственникам погибших на Майдане, что конкурсная комиссия не обнаружила у Бабикова конфликта интересов. Венедиктова утверждала, что ее первый зам не будет куратором расследования, связанного с делами Майдана.

Теги: Виктор Янукович, Юрий Луценко, судьи, документы, назначение, ГБР, Александр Бабиков
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