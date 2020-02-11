Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Назначение Соколова и Бабикова заместителями главы ГБР обжаловали в суде

Истцом выступил глава правления союза "Достоинство" Дмитрий Карп, который уверен, что назначение Александра Бабикова и Александра Соколова в Госбюро расследований является "вопиющим нарушением законов".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Назначение двух заместителей директора ГБР обжаловали в суде
Назначение двух заместителей директора ГБР обжаловали в суде
Фото: pixabay.com

В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправными действий и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой по объявлению и проведению конкурса на занятие вакантных должностей заместителей директора ГБР. Об этом говорится на сайте суда.

Истец также просит суд отменить индивидуальные акты Венедиктов, а именно приказы о назначении Александра Бабикова первым заместителем и Александра Соколова заместителем директора ГБР.

Истцом выступил глава правления союза "Достоинство" Дмитрий Карп. На своей странице в Facebook он отметил, что подал заявление, так как уверен, что назначение Бабикова и Соколова является вопиющим нарушением законов для того, чтобы "завести на должность заместителей Государственного бюро расследований одиозных и неприемлемых для общества людей".

https://www.facebook.com/karp.dmitriy/posts/3050113395051804

Александра Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.

Информация о назначении Александра Соколова на должность заместителя директора ГБР также появилась на сайте бюро 20 февраля. Журналисты проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что он как минимум с 2018 года связан с и.о. главы ГБР Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову.

Теги: Александр Соколов, Ирина Венедиктова, ГБР, Александр Бабиков, Дмитрий Карп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Шарлиз Терон после церемонии "Оскар" пригласила гримера фильма "Скандал" к себе на ужин
Шарлиз Терон после церемонии "Оскар" пригласила гримера фильма "Скандал" к себе на ужин
Йоханссон на "Оскаре" показала тату и бриллианты за $2,5 млн
Йоханссон на "Оскаре" показала тату и бриллианты за $2,5 млн
53-летняя Берри засветила голую грудь в декольте
53-летняя Берри засветила голую грудь в декольте
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
Давка, паника, хороший фильм. Как российские зрители и актеры описывают эвакуацию из московского кинотеатра "Октябрь" во время премьеры фильма "Лед 2"
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS