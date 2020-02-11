Назначение Соколова и Бабикова заместителями главы ГБР обжаловали в суде

Истцом выступил глава правления союза "Достоинство" Дмитрий Карп, который уверен, что назначение Александра Бабикова и Александра Соколова в Госбюро расследований является "вопиющим нарушением законов".

В Окружной административный суд города Киева поступил иск о признании противоправными действий и.о. директора Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой по объявлению и проведению конкурса на занятие вакантных должностей заместителей директора ГБР. Об этом говорится на сайте суда.

Истец также просит суд отменить индивидуальные акты Венедиктов, а именно приказы о назначении Александра Бабикова первым заместителем и Александра Соколова заместителем директора ГБР.

Истцом выступил глава правления союза "Достоинство" Дмитрий Карп. На своей странице в Facebook он отметил, что подал заявление, так как уверен, что назначение Бабикова и Соколова является вопиющим нарушением законов для того, чтобы "завести на должность заместителей Государственного бюро расследований одиозных и неприемлемых для общества людей".

Александра Бабикова назначили на должность первого заместителя директора ГБР 20 февраля. Накануне, 18 февраля, Адвокатская совещательная группа, члены семей героев Небесной сотни и правозащитники обращались к врио директора ГБР Ирине Венедиктовой и президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить назначения Бабикова. Они заявляли, что Бабиков был адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича и его назначение уничтожит доверие к ГБР.

Сам Бабиков отрицал, что являлся адвокатом Януковича, но в Офисе генпрокурора подтвердили, что Бабиков действительно представлял интересы экс-президента в суде.

Информация о назначении Александра Соколова на должность заместителя директора ГБР также появилась на сайте бюро 20 февраля. Журналисты проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что он как минимум с 2018 года связан с и.о. главы ГБР Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову.