ГБР сообщило Зверобой о подозрении в угрозе убийством Зеленскому

Подозреваемая, волонтер Маруся Зверобой в ролике, записанном 26 октября 2019 года, "выразила устные угрозы убийством в отношении президента Украины Владимира Зеленского в связи с его государственной деятельностью", заявили в Госбюро расследований Украины. Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина, которую вызывали по этому делу, не пришла в ГБР.

Госбюро расследований Украины 6 февраля сообщило о подозрении волонтеру Марусе Зверобой в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому. Об этом пишет пресс-служба ГБР в Facebook.

"Следствие установило, что подозреваемая, действуя по предварительному сговору группой лиц с народным депутатом Украины, 26 октября 2019 года, находясь в одном из кафе Львова, во время онлайн-трансляции в соцсети Facebook и видеохостинге YouTube выразила устные угрозы убийством в отношении президента Украины Зеленского в связи с его государственной деятельностью", – говорится в сообщении.

Имени подозреваемой в ГБР не назвали, но из фабулы производства следует, что это Зверобой. Ей сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина не явилась в ГБР, где ей должны были вручить письменное сообщение о подозрении, добавили в бюро.

26 октября 2019 года в Facebook Зверобой было опубликовано видео, на котором она и народный депутат Федина критикуют Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины.

28 ноября сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском к Зверобой. По данным ее адвоката, дело расследуется по трем статьям: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волонтер сообщила, что во время обысков правоохранители изъяли у нее оружие, телефон и блокнот. Зверобой отметила, что оружие было зарегистрированным, и назвала обыски политическим преследованием. В ГБР заявили об изъятии трех единиц оружия.