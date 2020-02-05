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Дело об угрозах президенту Украины. Федину вызвали в ГБР для вручения подозрения

Следователи Государственного бюро расследований Украины планируют вручить подозрение нардепу от "Европейской солидарности" Софии Федине 6 февраля.

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Правоохранители расследуют уголовное производство по факту высказываний Федины в адрес президента
Правоохранители расследуют уголовное производство по факту высказываний Федины в адрес президента
Фото: Sofiya Fedyna / Facebook

Народного депутата от "Европейской солидарности" Софию Федину вызывают в Государственное бюро расследований Украины для вручения подозрения. Об этом 5 февраля проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.

Федину вызывают в бюро на 6 февраля 2020 года.

"Повестка о вызове направлена по адресу ее регистрации, фактического проживания и по месту работы. В соответствии с ч. 1 ст. 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины Федина София считается надлежащим образом уведомленной, однако для предотвращения спекуляций о неосведомленности о вызове дополнительно публикуем повестку на официальном сайте Офиса генерального прокурора ", – добавили в пресс-службе.

26 октября 2019 года в Facebook волонтера Маруси Зверобой было опубликовано видео, на котором она и Федина критикуют президента Украины Владимира Зеленского в связи с его разговором с ветеранами в Золотом Луганской области. "Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – сказала Федина.

28 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что написал заявления в Генеральную прокуратуру Украины и ГБР из-за высказываний Федины в адрес Зеленского. 1 ноября Качура сообщил, что правоохранители открыли уголовное производство по факту высказываний.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении Федине и Зверобой в угрозе убийством в отношении президента Украины. Также Верховную Раду будут просить разрешить привлечь Федину к ответственности. В декабре ГПУ вернула проект подозрения без согласования. 

28 ноября сотрудники Госбюро расследований пришли с обыском к Зверобой. По данным ее адвоката, дело расследуется по трем статьям: ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и ст. 346 (угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Волонтер сообщила, что во время обысков правоохранители изъяли у нее оружие, телефон и блокнот. Зверобой отметила, что оружие было зарегистрированным, и назвала обыски политическим преследованием. В ГБР заявили об изъятии трех единиц оружия.

2 декабря Зверобой пришла в ГБР со своим адвокатом. В бюро пояснили, что волонтер является свидетелем в производстве, открытом следователями Государственного бюро расследований.

Теги: Украина, угрозы, Государственное бюро расследований, уголовное производство, София Федина, Маруся Зверобой, ГБР
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