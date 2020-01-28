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Новый зам Венедиктовой Соколов связан с ней через бизнес жены – СМИ

Супруга заместителя и.о. главы ГБР Ирины Венедиктовой Андрея Соколова Анна получала доходы от связанной с Венедиктовой харьковской юридической фирмы, говорится в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

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Венедиктову назначили на пост и.о. директора ГБР 27 декабря 2019 года
Венедиктову назначили на пост и.о. директора ГБР 27 декабря 2019 года
Фото: Irina Venediktova / Facebook

Александр Соколов, который выиграл конкурс на должность заместителя директора Государственного бюро расследований, как минимум с 2018 года связан с и.о. главы ГБР Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову. Об этом говорится в расследовании журналистов проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом".

С 2014 года Соколов работал в Главном управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области, откуда родом Венедиктова.

Журналисты обратили внимание, что в своей декларации за 2018 год супруга Соколова Анна, которая работает старшим следователем в Главном управлении Государственной фискальной службы в Харьковской области, задекларировала 125 тыс. грн дохода от Peregrin Capital Group – юридической фирмы, основательницей которой является Наталья Колесник. Журналисты считают, что речь идет о матери мужа Венедиктовой, Дениса Колесника.

Сама Венедиктова также имеет связь с юридической фирмой Peregrin Capital Group. По данным расследователей, в тот период, когда Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этого предприятия.

Также она неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие, о чем свидетельствуют фото на странице фирмы в Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком – нынешним вице-спикером Верховной Рады.

В расследовании также говорится, что и.о. директора ГБР является обладательницей двух торговых знаков, в которых фигурирует слово "Перегрин". Речь идет об украинском знаке "Центр обслуживания иностранных студентов" Перегрин " и его английском аналоге.

Закон о Госбюро расследований был принят Верховной Радой 2 ноября 2015 года и является частью так называемого пакета безвизовых законов. Тогдашний президент Петр Порошенко подписал его в январе 2016 года, а 1 марта документ вступил в силу.

24 декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривал перезагрузку работы бюро и отставку его тогдашнего директора Романа Трубы.

27 декабря Зеленский уволил Трубу с поста главы ГБР и назначил временно исполняющим обязанности директора Ирину Венедиктову.

21 января 2020 года на сайте ГБР появилась информация, что первым заместителем главы ГБР в результате проведенного конкурса стал Александр Бабиков, а заместителем руководителя бюро – Александр Соколов.

Теги: декларация, расследование, журналисты, Государственное бюро расследований, Ирина Венедиктова
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