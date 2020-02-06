По делу Майдана ГБР сообщило о подозрении бывшему следователю МВД

Бывшего следователя подозревают в незаконном задержании четырех участников Евромайдана в 2014 году.

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления Министерства внутренних дел в Киеве. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба ГБР.

Экс-милиционер подозревается в злоупотреблении властью и служебным положением, незаконном задержании, привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, служебном подлоге, незаконном препятствовании проведению митингов.

Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности четыре человека за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.

В ГБР напомнили, что по эпизодам событий 18 февраля 2014 года в суд уже направлены обвинения в отношении пяти следователей, заместителя и начальника следственного отдела Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в Киеве, прокурора отдела прокуратуры Киева, судьи и заместителя председателя Днепровского районного суда Киева.

Кроме этого, объявлен в розыск бывший заместитель прокурора Днепровского района Киева, который находится на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Также сообщается о подозрении главе Днепровского районного суда Киева и судье этого же суда.

Всего в указанном уголовном производстве проверяется причастность к неправомерным действиям 166 следователей МВД Украины, 76 прокуроров и 94 судей.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения "Беркут". В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.