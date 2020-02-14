Если ты хочешь провести секретную встречу с Патрушевым, то вряд ли будешь возвращаться домой из Омана его бортом

О критическом мышлении.

При всем уважении, но если ты хочешь провести секретную встречу с Патрушевым, то вряд ли будешь потом возвращаться домой его бортом.

И Патрушев не имеет отношения к выработке политики в украинском векторе – этим на тот момент уже много месяцев занимался Дмитрий Козак.

А заказной чартерный самолет как улика не работает. По большому счету, это такси, только не на дороге, а в небе. Кого он везет до тебя и кого повезет после, не знает никто. В данном случае бронь на перелет из Омана в Киев делалась уже после прилета самолета в Оман из Москвы. И очевидно, что в условиях срочного возвращения президента в Киев брали тот борт, который был доступен, у которого был ближайший слот на вылет из Омана и коридор до Украины.

Поставьте эксперимент – когда будете садиться в такси или Uber, узнавайте, кто на нем приехал до вас и откуда.

Источник: Сергій Лещенко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора