История с поездкой Зеленского в Оман – хорошая иллюстрация, что за попытку что-то скрыть на таком уровне платить приходится очень дорого

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование "Радіо Свобода" по полету президента Владимира Зеленского в Оман "это все – ложь от начала и до конца и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения".

Таким образом, офис объявил материал "Радіо Свобода" полностью недостоверным. А пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что на авторов сюжета подадут в суд.

По данным "Цензор.НЕТ", президент передал опровержение всего сюжета "Схем" в целом послам ряда крупнейших стран в Украине.

Думаю, офису следует все-таки дать также оценку не только в общем, но и конкретным фактам. Например, какова причина использования того же самого самолета?

Чем быстрее офис разъяснит все детали сам, тем быстрее эта ситуация будет разрешена. Получается, что офис заранее знал о публикации, но не посмел заранее публиковать свою позицию. То есть не работали на упреждение скандала – и в результате получили скандал.

Вся история с поездкой Зеленского в Оман стала коммуникационным провалом после решения офиса скрыть поездку президента за границу, и из-за глупейших попыток объяснить пребывание в Омане (где у Украины даже нет своего постоянного посольства) какими-то наспех выдуманными государственными вопросами. То есть сами создали и сами продолжают расхлебывать. Хорошая иллюстрация, что за попытку что-то скрыть на таком уровне платить приходится очень дорого.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора