Клуб читателей
ГОРДОН
 
Юрий Бутусов
Юрий Бутусов

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ".


все материалы автора

История с поездкой Зеленского в Оман – хорошая иллюстрация, что за попытку что-то скрыть на таком уровне платить приходится очень дорого

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что расследование "Радіо Свобода" по полету президента Владимира Зеленского в Оман "это все – ложь от начала и до конца и нет ни одного объективного утверждения, которое могло бы стать реальным, основательным предметом для обсуждения".

Таким образом, офис объявил материал "Радіо Свобода" полностью недостоверным. А пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что на авторов сюжета подадут в суд.

По данным "Цензор.НЕТ", президент передал опровержение всего сюжета "Схем" в целом послам ряда крупнейших стран в Украине.

Думаю, офису следует все-таки дать также оценку не только в общем, но и конкретным фактам. Например, какова причина использования того же самого самолета?

Чем быстрее офис разъяснит все детали сам, тем быстрее эта ситуация будет разрешена. Получается, что офис заранее знал о публикации, но не посмел заранее публиковать свою позицию. То есть не работали на упреждение скандала – и в результате получили скандал.

Вся история с поездкой Зеленского в Оман стала коммуникационным провалом после решения офиса скрыть поездку президента за границу, и из-за глупейших попыток объяснить пребывание в Омане (где у Украины даже нет своего постоянного посольства) какими-то наспех выдуманными государственными вопросами. То есть сами создали и сами продолжают расхлебывать. Хорошая иллюстрация, что за попытку что-то скрыть на таком уровне платить приходится очень дорого.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Юрий Бутусов, Владимир Зеленский, Оман, Радио Свобода, Юлия Мендель, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина
Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина G
Наталия ДВАЛИ
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать
  Комаровский: Мне очень плохо. От результатов Зеленского хочется рыдать G
Дмитрий ГОРДОН
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики
Записки бывшего подполковника КГБ: Помощь Афганистану и странам Африки в обмен на драгоценности и наркотики G
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS