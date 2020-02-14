В "Европейской солидарности" требуют, чтобы Зеленский лично раскрыл все подробности визита в Оман

В "Европейской солидарности" заявили, что если президент Украины Владимир Зеленский не раскроет все подробности визита в Оман, то политсила будет требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по этому поводу.

В "Европейской солидарности" считают, что общество должно услышать от Зеленского правду, "какой бы горькой она не была" Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно лично раскрыть украинскому обществу все подробности своего январского визита в Оман. Об этом 14 февраля заявила пресс-служба партии "Европейская солидарность" в Facebook.

"[Ожидаем] искреннего ответа на вопросы, которые растут словно снежный ком, требуют и украинцы, и наши международные партнеры, что особенно важно накануне визита господина Зеленского на Мюнхенскую конференцию по политике безопасности. Очень надеемся на то, что Зеленский сможет аргументированно опровергнуть подозрения в секретной встрече с доверенным лицом главы страны-агрессора, многолетним главой ФСБ и секретарем российского Совбеза [Николаем Патрушевым]. И объяснить, на каком основании они пользуются общими чартерами", – говорится в заявлении.

В политсиле утверждают, что Офис президента "запутался в показаниях".

"То визит – это туристическая поездка, то официальная – то частная, то платил собственные средства, то бюджетные на охрану. Граждане Украины наконец-то должны услышать правду, какой бы горькой она ни была… В случае если власть будет и дальше шифровать правду о визите в Оман, как это она делает уже полтора месяца, "Европейская солидарность" будет требовать создания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины", – заявили в пресс-службе.

5 января издание "Страна" сообщило, что Зеленский уехал отдыхать в Оман. В ОПУ подтвердили, что глава Украинского государства находится в Омане, и заявили, что "он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за свои деньги". "В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", – было сказано в сообщении. До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман.

В ОПУ 5 января проинформировали, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 6 января пресс-служба главы Украинского государства сообщила, что Зеленский провел встречу с исполнительным президентом государственного генерального резервного фонда Омана Абдулсаламом аль-Муршиди.

В феврале в ОПУ признали, что поездка Зеленского в Оман не носила официального характера и не оплачивалась из госбюджета.

13 февраля вышел южет программы "Схемы" об одновременном пребывании Патрушева и Зеленского в Омане. По данным журналистов, Патрушев летел в Оман чартерным рейсом, и именно этот чартер оказался в распоряжении президента Украины для срочного возвращения в Киев после катастрофы украинского самолета в Иране 8 января.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал сюжет ложью и заявил, что он не содержит "ни одного объективного утверждения".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о поездке Патрушева в Оман и его встрече там с Зеленским являются враньем.

Офис президента подал в суд на "Радіо Свобода".