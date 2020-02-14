Банковская система Украины в 2019 году получила рекордную прибыль в 60 млрд грн – Рожкова

Число убыточных банков в Украине в 2019 году сократилось с 13-ти до шести, отметила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

По предварительным данным, прибыл украинского банковского сектора в 2019 году составила 60 мдрд грн. Об этом в Facebook 13 февраля сообщила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова.

"60 млрд грн... Почти в три раза больше, чем годом ранее. Новый исторический рекорд. Разочарую критиков, это не сверхприбыли госбанков от облигаций внутреннего госзайма. Это реальная прибыль банковского сектора", – написала Рожкова.

Она отметила, что инвестированные ОВГЗ составляют 12% прибыли банков.

"Банкирам будет интересен другой показатель – ROE, то есть отдача на капитал. В наших банках ROE сегодня – 34,2%. Это выше, чем общеевропейский показатель – 7%, и выше, чем у стран-соседей: Венгрия – 18%, Румыния – 17%, Чехия – 16%. Более 10 украинских банков имеют показатель ROE более 30%", – написала замглавы НБУ.

Также, по словам Рожковой, в Украине сократилось число убыточных банков с 13-ти в 2018 году до шести в 2019-м.

"Почему такие сверхприбыли? Основные факторы – высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы, которые за год уменьшились вдвое с 24 до 12 млрд грн", – заявила она.

Замглавы НБУ добавила, что прибыльность банков будет снижаться.

"Благодаря замедлению инфляции процентные ставки будут снижаться, а значит будет снижаться и процентная маржа банков. Кроме того, стремительное развитие технологий и небанковского сектора, стандарты раскрытия информации потребителям будут способствовать усилению конкуренции и требовать от банков более взвешенного подхода к формированию цены на продукты. Но это не отменяет тот факт, что банковский сектор сегодня в отличном состоянии", – подчеркнула Рожкова.

В 2018 году банковская система Украины получила прибыль в размере 21,7 млрд грн. До этого последний раз банковская система была прибыльной в 2013 году. Тогда она получила 1,4 млрд грн.

В 2017 году банковский сектор Украины получил 24,4 млрд грн убытка, сообщали в Нацбанке.