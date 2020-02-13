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В МВФ заявили, что продолжают активный диалог с Киевом о новой программе

Официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс назвал дискуссии МВФ с украинской стороной "активными и конструктивными" и выразил надежду, что будет достигнут прогресс.

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В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества
В декабре 2019 года Украина и МВФ договорились о новой программе сотрудничества
Фото: EPA

Международный валютный фонд продолжает вести активный диалог с Киевом по поводу новой программы сотрудничества. Об этом 13 февраля на брифинге в Вашингтоне сказал официальный представитель МВФ Джерри Райс, пишет "Укринформ".

"Сейчас происходит очень активный диалог в контексте согласованной между МВФ и Украиной программы на сумму $5,5 млрд", – сообщил Райс.

Спикер назвал дискуссии с украинской стороной "активными и конструктивными" и выразил надежду, что будет достигнут прогресс.

В то же время Райс сказал, что пока не может назвать дату рассмотрения программы с Украиной исполнительным советом МВФ.

"Основной фокус этой программы сосредоточен на нескольких пунктах: укрепление верховенства права, борьба с коррупцией, усиление конкурентной среды, открытость рынков, уменьшение роли государства и олигархов, продолжение грамотной фискальной политики для обеспечения устойчивого развития в среднесрочной перспективе, а также независимость и финансовая стабильность Нацбанка Украины", – заявил Райс.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).

Для подписания меморандума и получения денег Украина должна выполнить несколько предварительных шагов, говорила первая замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. В частности, это принятие законопроекта о рынке земли и проекта закона №2571 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы", который предлагает сделать невозможным возврат национализированных банков предыдущим владельцам.

В Нацбанке Украины ожидают старта новой программы сотрудничества с МВФ в ближайшие месяцы, заявил 30 января глава НБУ Яков Смолий.

Теги: Украина, МВФ, НБУ, Джерри Райс
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