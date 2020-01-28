Украина сможет получить €500 млн от ЕС после выполнения требований МВФ – Еврокомиссия

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Украина ожидает получение второго транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС в первом квартале 2020 года.

Домбровскис: Мы уже начали все необходимые процедуры в Еврокомиссии по выделению средств Украине Фото: ЕРА

Получение Украиной второго транша в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС на сумму €500 млн зависит от выполнения правительством Украины предыдущих требований Международного валютного фонда. Об этом 28 января во время брифинга с премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. Трансляция велась на странице Гончарука в Facebook.

"Мы уже начали все необходимые процедуры в Еврокомиссии по выделению средств Украине. Также важно отметить, что макроэкономическая программа ЕС привязана к программе МВФ и она связана с выполнением Украиной предыдущих требований МВФ", – сообщил Домбровскис.

В свою очередь, Гончарук сказал, что ожидает получения Украиной транша от ЕС в первом квартале 2020 года.

"Этот транш должен быть получен в первом квартале этого года. То есть в ближайшее время, ближайшие недели, месяцы", – добавил Гончарук.

13 июня 2018 года Европарламент проголосовал за выделение Украине €1 млрд макрофинансовой помощи в течение 2,5 года, 26 июня это решение одобрил Совет ЕС. Согласно документам, период между предоставлением первого и второго траншей должен составлять не менее трех месяцев. Срок погашения кредита – 10–15 лет. По прогнозам Министерства финансов Украины, процентная ставка по кредиту не будет превышать 2% годовых.

11 декабря Евросоюз выделил Украине первый транш в размере €500 млн.

В июне 2019 года в представительстве ЕС заявили, что Украина может получить второй транш в размере €500 млн при выполнении пяти условий. "В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – отметили в ЕС.

7 декабря 2019 года Украина и Международный валютный фонд договорились о новой программе сотрудничества сроком на три года в размере 4 млрд специальных прав заимствования (около $5,5 млрд).