Комиссар ЕС обсудил с Зеленским реформы и проблемы нацменьшинств

Комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи сообщил, что договорился с президентом Украины Владимиром Зеленским усилить экономическое сотрудничество.

12 февраля в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгейи. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

"В ходе встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них – подписание соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках "Европейского зеленого соглашения", начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации", – рассказали в пресс-службе.

Стороны обсудили прогресс в реализации реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны, добавили в ОПУ.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает инвестиционной поддержки Европейского союза и государств – членов ЕС. Он также проинформировал Варгейи о сотрудничестве Украины с МВФ.

"У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины", – отметил президент.

Еврокомиссар написал в Twitter, что дискуссия с Зеленским была "чудесной".

"Мы согласились усилить экономическое сотрудничество для построения сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждали прогресс в реформах, включая судоустройство и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств", – отметил Варгейи.