Зеленский: Самым сложным в Украине является дело Майдана

По словам президента Владимира Зеленского, в делах Майдана потеряны некоторые документы и доказательства.

Президент Украины Владимир Зеленский считает самыми сложными сложными уголовные производства, касающиеся преступлений против участников Революции достоинства. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля.

"Потеряны доказательства, документы. Нет людей, нет свидетелей. Некоторые говорят, что в целом на местах после этой трагедии, всех этих событий много убрали. Самое сложное дело, которое есть у нас в стране, – это Майдан. Эти дела самые сложные. Я знаю точно, что все занимаются ими. Знаю точно, что занимаются быстрее, чем это было несколько лет до этого. Когда они найдут заказчиков, ведь с убийцами более понятно, не могу сказать. К этим делам привлечены все силы, и мы сделаем все возможное", – сказал президент.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – на тот момент президент Виктор Янукович бежал в Россию. На протяжении всего конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). В Генпрокуратуре сообщали, что в результате противостояния погибли 80 протестующих и 13 правоохранителей.

В ноябре 2019 года в ведомстве отмечали, что по делам Евромайдана 59 человек признаны виновными.