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ПОЛИТИКА

Экс-беркутовцы в суде ни разу не рассказывали свою версию событий на Майдане – прокурор

Защитой экс-беркутоцев и свидетелями в суде выдвигалось четыре версии событий во время расстрела протестующих в Киеве в 2014 году, но сами обвиняемые не излагали во время слушаний свою версию событий, заявил прокурор Алексей Донской.

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Донской: Когда экс-беркутовцы уже окончательно знали, что их обменяют, они могли бы, если бы хотели, сообщить свою позицию в судебном заседании
Донской: Когда экс-беркутовцы уже окончательно знали, что их обменяют, они могли бы, если бы хотели, сообщить свою позицию в судебном заседании
Фото: hromadske.radio

Рассмотрение дела экс-сотрудников спецподразделения Министерства внутренних дел Украины "Беркут", обвиняемых в расстреле протестующих в Киеве в 2014 году, приближалось к даче ими показаний в суде. Об этом в интервью "Громадському", которое вышло 31 января, сказал прокурор Алексей Донской, представляющий сторону обвинения.

По словам Донского, в процессе было условие, что обвиняемые могли дать показания в любой момент во время рассмотрения дела.

"Когда они уже окончательно знали, что их обменяют, они могли бы, если бы хотели, сообщить свою позицию в судебном заседании. Потому что мы часто слышим от отдельных политиков, в том числе в судебном заседании: "Они молодцы, они действовали в рамках закона". А вот от самых беркутовцев у нас четыре версии. Первая – "их там нет". Вторая – "они там есть, но они не стреляли". Третья версия, но ее беркутовцы никогда не озвучивали, об этом говорили только их защитники, – что они якобы защищали, обороняли кого-то. Но у нас не бывает абстрактной необходимой обороны. А четвертая – что это как обстоятельство крайней необходимости. То есть четыре версии выдвигаются кем угодно в этом процессе, но не самым "Беркутом", – сказал прокурор.

Он подчеркнул, что на судебном заседании экс-беркутовцы ни разу не хотели назвать свою версию событий.

"Какой из этих четырех вариантов является правдивым? Это, по нашему мнению, ключевое обстоятельство. Почему? Потому что сторона обвинения неоднократно предоставляла доказательства их вины. А от них мы не услышали ничего, вообще ничего", – сказал он.

Пятерых бывших бойцов спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуру обвиняют в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство в тот день.

29 декабря 2019 года в рамках обмена Украина передала ОРДЛО 124 человека, в том числе пятерых экс-беркутовцев.

В Генпрокуратуре Украины заявили, что это дело суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Теги: Евромайдан, Беркут, Революция достоинства, Алексей Донской
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