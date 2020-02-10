Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Рябошапка: Двум вернувшимся в Украину экс-беркутовцам не будут менять меру пресечения

На данный момент экс-беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко находятся в статусе подсудимых по делу о расстрелах участников Революции достоинства в 2014 году.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Экс-беркутовцам Маринченко (первый слева) и Тамтуре (первый справа) не планируют менять меру пресечения
Экс-беркутовцам Маринченко (первый слева) и Тамтуре (первый справа) не планируют менять меру пресечения
Фото: Александр Горошинский / Facebook

Двум бывшим беркутовцам Сергею Тамтуре и Александру Маринченко, которые вернулись в Украину после обмена, не будут менять меру пресечения, если они будут продолжать появляться на судебные заседания. Об этом 10 января сказал генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в эфире ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Дело сейчас находится в стадии судебного разбирательства, и те люди, которые были обменены и которые вернулись, – они как были подсудимыми, так и остаются", – отметил генпрокурор.

Он добавил, что экс-беркутовцы изъявили желание участвовать в судебном процессе дальше и 17 марта будет следующее заседание суда.

"Если придут в суд и не скроются от суда, то, соответственно, вряд ли будут основания менять меру пресечения. Если они не придут, тогда будем реагировать по-другому", – уточнил Рябошапка.

8 февраля экс-беркутовцы Сергей Тамтура и Александр Маринченко, которых в рамках обмена удерживаемыми лицами украинские власти выдали боевикам "ЛДНР", вернулись в Киев.

Их вместе с еще тремя бывшими бойцами "Беркута" обвиняли в расстрелах протестующих во время Революции достоинства в 2014 году. В Генпрокуратуре Украины заявили, что дело об убийствах на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года суд продолжит рассматривать, несмотря на то, что экс-беркутовцев отпустили под личное обязательство.

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками "ДНР" и "ЛНР" проходил 29 декабря у контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулись 76 украинцев. Представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Валерия Лутковская заявила, что украинская сторона передала ОРДЛО 124 человека.

Теги: Украина, Беркут, Революция достоинства, Александр Маринченко, Сергей Тамтура, обмен удерживаемыми лицами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Белое против черного. Самые стильные женские образы церемонии "Оскар 2020"
Белое против черного. Самые стильные женские образы церемонии "Оскар 2020"
Костюм джедая и платье с вентиляцией. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
Костюм джедая и платье с вентиляцией. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS