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Зеленский поручил разработать программу по паспортизации молодежи, проживающей на временно оккупированном Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинская власть должна наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях Донбасса и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Киеву территории.

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Совещание состоялось 11 февраля
Совещание состоялось 11 февраля
Фото: president.gov.ua

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу обеспечения молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Украины, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украине территории", – сказал Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. Зеленский считает, что такая ситуация недопустима и Украина должна бороться за своих граждан. Поэтому есть необходимость в разработке специальной программы, целью которой будет обеспечение молодых людей документами, подтверждающими гражданство Украины, отметили в пресс-службе.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и его заместитель Татьяна Ковальчук обозначили предложения, которые могли бы лечь в основу будущей программы. Среди предложенных шагов – упрощение процедуры получения административных услуг, в частности в части получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий. Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины – дисциплин, которые сейчас не изучаются на временно оккупированных территориях Украины", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, планируются расширение количества высших учебных заведений, в которые могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

"Зеленский высказался за необходимость проведения широкой информационной кампании и отметил о комплексном подходе при разработке программы и реализации всех предложенных шагов. Участники встречи согласились до 1 марта более предметно разработать предложения и представить их на следующей встрече", – добавили в пресс-службе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства для жителей ОРДЛО; 17 июля – указ об упрощенном получении российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали указ "юридически ничтожным" и не изменяющим принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

24 октября Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что боевики начали очередную кампанию по обеспечению местных жителей "документами" боевиков "ДНР" и "ЛНР". По данным украинской разведки, пенсионерам в ОРДЛО "уже направляются угрозы о прекращении выплат пенсий с 31 марта 2020 года при отсутствии документа об изъятии украинского паспорта".

В МВД РФ заявляли, что в 2019 году российские паспорта получили 227 тыс. жителей ОРДЛО.

Теги: Россия, Украина, Арсен Аваков, война, Донбасс, паспорт, гражданство, агрессия, боевики, абитуриенты, Владимир Зеленский, война в Украине, Татьяна Ковальчук
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