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"Мне 42, я хочу быть в истории". Зеленский рассказал, чем ему нравится должность президента

По словам главы Украинского государства Владимира Зеленского, пост президента ему нравится ответственностью.

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Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля, сказал, что ему нравится его должность.

По словам главы государства, пост президента ему нравится ответственностью.

"Для меня это плюс. Я хочу помочь. Президентство дает возможности, где я могу ежедневно что-то делать, чтобы не просто так я прожил этот день. Мне это нравится. Власть – это возможность. У меня есть возможность помочь. У меня нет возможности заработать деньги, но мне это не нужно. Мне 42, я хочу быть в истории", – сказал Зеленский.

По его словам, KPI президента может быть его предвыборная программа.

"Когда ты берешь менеджера на любую работу, нарезаешь задачи. Не выполняешь в сроки, о которых ты договорился с владельцем того или иного бизнеса, тогда нет вопросов – тебя увольняют. В контракте обычно это все написано. То есть здесь, если я президент, а владелец – народ Украины, Украина тебя наняла. И KPI – это программа, за которую люди проголосовали. Мне кажется, приблизительно так. В принципе это нормальный подход. Мало того, это может быть даже неплохим законопроектом – привязывать топ-менеджеров страны, президента к KPI, и каждый год смотреть, изменилось ли что-то согласно KPI", – добавил он.

Зеленский вступил в должность президента 20 мая 2019 года.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, президент
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