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"Никаких откатов". Зеленский обратился к компаниям, которые занимаются дорогами

Президент Украины Владимир Зеленский попросил строительные компании помочь с дорогами, которые "сшивают государство".

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Зеленский - строительным компаниям: Нам нужна ваша помощь
Зеленский - строительным компаниям: Нам нужна ваша помощь
Фото: president.gov.ua

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский на совещании, посвященном украинским дорогам, призвал  строительные компании приобщиться к этой деятельности. Об этом информирует сайт главы государства.

"Нам нужна ваша помощь. Первое – честность, второе – никаких откатов. И третье, пожалуйста, платите налоги, правдиво трудоустройте людей. ...Государство – крупный заказчик. Это для нас – личное. Это – лицо нашей страны. Так вот, дороги – это личное для каждого из нас. Поэтому давайте вместе работать", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что "действующая команда власти хочет до конца каденции построить большинство крупных дорог, которые сшивают государство".

Президент отметил, что перечень строительства и ремонта дорог в рамках стартующего в марте проекта "Большое строительство" не подали три области – Львовская, Закарпатская и Сумская.

"Я понимаю, что есть причины – совсем недавно сменился глава областной государственной администрации во Львове, пока нет назначения глав ОГА в Сумской и Закарпатской областях... Я это понимаю, но очень прошу срочно это сделать", – заявил глава государства.

По расчетам Зеленского, в течение года должны быть построены 2,5 тыс. км дорог местного значения. Масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест, утверждает президент. На дороги в 2020 году выделяют более 85 млрд грн.

Проект "Большое строительство" презентовал 7 февраля премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года.

22 января Гончарук анонсировал строительство в течение года 4 тыс. км дорог.

По оценке бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе 2019 года говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.

Теги: Украина, строительство, ремонт, Владимир Зеленский, дороги
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