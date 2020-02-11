Зеленский об изменениях в "Минск": Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать

Во время переговоров в нормандском формате в декабре 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. Россия отказалась от изменений. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российская сторона все же готова к компромиссу.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству "Интерфакс-Украина" высказал мнение, что Российская Федерация готова думать над уточнением текста Минских договоренностей, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.

"Я называю это гибкостью "Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что, слушайте, так, как там записано, оно не работает", – сказал Зеленский.

По его словам, дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде либо будоражат общество внутри Украины, либо сильно не устраивают Россию, либо находятся вне подходов Германии и Франции, которые настаивают на выполнении договоренностей.

"Мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей – это плюс. Но это все равно такой баланс – не победа, победа в вопросе войны – это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России – конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен", – подчеркнул украинский президент.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков "ДНР" и "ЛНР".

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Он продолжался около восьми часов. Во время переговоров канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду на то, что Минские соглашения будут пересмотрены. "Есть вопрос, этот документ (Минские соглашения. – "ГОРДОН") окаменевший или его можно менять. Ведь есть определенные предложения президента Зеленского по его изменению. Мы надеемся, что этот документ вновь станет гибким и будет оживлен", – заявила она.

11 декабря представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников сказал, что Украина подготовит изменения в Минские договоренности к следующему саммиту в нормандском формате.

12 декабря представитель РФ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что никакие изменения в Минские соглашения вноситься не будут.

15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что изменения в текст Минских соглашений нужно писать с "экспертами" из "ЛДНР".