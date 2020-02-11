Зеленский: Мы должны разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия несовместимые

В 2020 году в Украине планируется обновить 4 тыс. км автодорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства – более 85 млрд грн, заявил президент Владимир Зеленский. Часть этой суммы выделят из средств, которые "Нафтогаз" получил от "Газпрома" по результатам Стокгольмского арбитража.

Одна из задач проекта "Большое строительство", который будет запущен в Украине 1 марта, – строительство сети качественных автомобильных дорог, которые объединят всю Украину. Об этом 11 февраля на совещании в Государственном агентстве автодорог заявил президент Украины Владимир Зеленский. Запись выступления главы государства размещена в Telegram Офиса президента.

"В 2020 году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства для истории Украины – более 85 млрд грн. Это, во-первых, 31 млрд из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 млрд грн под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать. А в-третьих, на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств от НАК "Нафтогаз", которые он выиграл по результатам Стокгольмского арбитража", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что строительство и капитальный ремонт должны составлять около 80% всех дорожных работ.

"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", – заявил глава государства.

"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия несовместимые", – добавил Зеленский.

Также, по его расчетам, в течение года должны быть построены 2,5 тыс. км дорог местного значения.

Масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест, утверждает президент.

Проект "Большое строительство" презентовал 7 февраля премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года.

22 января Гончарук анонсировал строительство в течение года 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. км дорог.

По оценке бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе 2019 года говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.