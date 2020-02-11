Зеленский: Мы должны разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия несовместимые

Одна из задач проекта "Большое строительство", который будет запущен в Украине 1 марта, – строительство сети качественных автомобильных дорог, которые объединят всю Украину. Об этом 11 февраля на совещании в Государственном агентстве автодорог заявил президент Украины Владимир Зеленский. Запись выступления главы государства размещена в Telegram Офиса президента.
"В 2020 году планируется обновить 4 тыс. км дорог государственного значения, на что предусмотрены беспрецедентные средства для истории Украины – более 85 млрд грн. Это, во-первых, 31 млрд из Государственного дорожного фонда. Во-вторых, привлечение в банках более 19 млрд грн под государственные гарантии. На прошлой неделе мной подписаны изменения в Бюджетный кодекс и государственный бюджет на 2020 год, которые позволят "Укравтодору" все это сделать. А в-третьих, на строительство государственных дорог предусмотрена часть средств от НАК "Нафтогаз", которые он выиграл по результатам Стокгольмского арбитража", – сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что строительство и капитальный ремонт должны составлять около 80% всех дорожных работ.
"Ямочный ремонт должен уйти в прошлое", – заявил глава государства.
"Мы должны строить, чтобы разрушить. Разрушить стереотип о том, что Украина и хорошие дороги – понятия несовместимые", – добавил Зеленский.
Также, по его расчетам, в течение года должны быть построены 2,5 тыс. км дорог местного значения.
Масштабное строительство дорог поможет создать в Украине около 12 тыс. новых рабочих мест, утверждает президент.
Проект "Большое строительство" презентовал 7 февраля премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, в каждой области должен быть согласованный с Министерством развития общин и территорий перечень объектов, которые планируют построить или отремонтировать в течение года.
22 января Гончарук анонсировал строительство в течение года 100 школ, 100 садов, 100 стадионов и 4 тыс. км дорог.
По оценке бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак в августе 2019 года говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн.