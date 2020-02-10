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Гончарук о прослушке: Я не давал оценку знаниям Зеленского

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, он считает президента Владимира Зеленского "хорошим менеджером и достаточно мудрым человеком".

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Гончарук: Я считаю, что президент у нас очень умный
Гончарук: Я считаю, что президент у нас очень умный
Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в интервью "Украинской правде", которое вышло 10 февраля, сказал, что не давал оценку знаниям президента Владимира Зеленского во время разговора, запись которого опубликовали в интернете в январе.

"Я не давал оценку знаниям Зеленского, это не так. Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история. Я считаю, что президент у нас очень умный. Это правда. Он имеет большой опыт работы в бизнесе. Я считаю, что он хороший менеджер и достаточно мудрый человек. И это и есть оценка, которую я постоянно самом деле распространяю абсолютно во всех аудиториях", – сказал премьер.

15–16 января YouTube-канал "Как обмануть президента" обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он "полный профан в экономике", а у президента Владимира Зеленского "очень примитивное понимание экономических процессов".

Президент 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению "пленок Гончарука".

Прослушку в кабинете Гончарука расследует СБУ.

17 января премьер-министр заявил, что написал заявление об отставке и передал его президенту с правом внесения в парламент. В соответствии с законом о Кабмине, премьер-министр должен был подать заявление в Раду, а не президенту.

Зеленский на встрече с Гончаруком объявил, что дает правительству шанс поработать еще.

17 января канал "Как обмануть президента" в YouTube был удален вместе со всеми записями.

5 февраля появилась информация об обысках в здании телеканала "1+1". Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы "Гроші". Нардеп от "Слуги народа", бывший ведущий "Грошей" Александр Дубинский утверждал, что спецслужба искала звукозаписывающие устройства, с помощью которых журналист Евгений Куксин якобы записывал совещание у Гончарука.

На "1+1" заявили, что действия СБУ не имели ничего общего с расследованием преступных действий, а являются попыткой политического давления на независимые СМИ. Медиагруппа призвала президента Владимира Зеленского и ряд других политиков и дипломатов "не допустить посягательства на свободу слова в Украине и принять меры по недопущению прямого политического давления и попыток преследования независимых медиа".

В соцсетях обратили внимание, что опубликованный Дубинским в Telegram файл прослушки Гончарука содержит метаданные, которые указывают на причастность к его появлению Куксина.

Теги: Владимир Зеленский, прослушка, Алексей Гончарук
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