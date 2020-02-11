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Зеленский о Раде: Даже если бы мы выбрали 450 идеальных людей, большие финансовые группы все равно имели бы на них влияние

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за уменьшение числа народных депутатов, а также за введение в Украине онлайн-голосования.

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Зеленский: Для решения проблемы надо бороться с финансовыми группами, чтобы они не имели влияния на законодательном уровне
Зеленский: Для решения проблемы надо бороться с финансовыми группами, чтобы они не имели влияния на законодательном уровне
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для предотвращения влияния "больших финансовых групп" на народных депутатов нужны "отбор и время". Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое вышло 11 февраля.

"Даже если бы мы выбрали 450 идеальных людей – все честные, все порядочные, все новые, большие финансовые группы имели бы на них влияние. Для решения проблемы, во-первых, надо бороться с финансовыми группами, чтобы они не имели влияния на законодательном уровне, а во-вторых – нужен отбор, нужно время. Я за то, чтобы уменьшить число депутатов... Меньше рисков, открытые списки, онлайн-выборы. Выбирать онлайн – это не просто потому, что нам комфортно это делать. Люди, которые заходят в интернет, читают о политиках, о ситуации в стране, становятся более осведомленными. И так ответственнее выбирать руководство страны", – сказал глава государства.

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. 

Досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля прошли по смешанной системе: половина депутатов избиралась по пропорциональному принципу, предусматривающему закрытые партийные списки и пятипроцентный проходной барьер, вторая половина – по мажоритарному. В парламент избрали 225 депутатов по спискам и 199 в мажоритарных округах (26 округов находятся на оккупированной Россией территории, там выборы не проходили).

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Владимир Зеленский
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