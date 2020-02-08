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Разумков объяснил, почему закрыл для экс-нардепов доступ к кулуарам Рады

В распоряжение, которое устанавливает новый порядок допуска в Верховную Раду для бывших нардепов, будут внесены изменения, сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков.

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Разумков: К сожалению, были разные случаи во время работы Верховной Рады
Разумков: К сожалению, были разные случаи во время работы Верховной Рады
Фото: rada.gov.ua

Запрет на доступ к кулуарам парламента для нардепов прошлых созывов связан с драками и порчей имущества. Об этом в эфире канала NewsOne 7 февраля сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"К сожалению, были разные случаи во время работы Верховной Рады. Мы помним и о наклейках, которые приносили некоторые нардепы, и о спичках в скважинах для ключей, и о многих других вещах, которые происходили и были совершены нардепами. Я понимаю, что это не большинство, но такие нардепы прошлых созывов, к сожалению, есть", – сказал Разумков.

Он сообщил, что проводил встречу с представителями Ассоциации нардепов прошлых созывов и обсуждал этот вопрос.

"Мне кажется, мы нашли сбалансированную позицию, которая в дальнейшем будет отражена в изменениях к этому распоряжению. Но если речь идет о доступе в Раду как в помещение, где сессионный зал, где проходят пленарные заседания, это один вопрос. А доступ к помещениям, где работают нардепы... И мы также видели, как приходили народные депутаты на заседания комитетов и начинались драки... Поэтому, думаю, будет найдена позиция, которая устроит и народных депутатов прошлых созывов и сможет обеспечить корректную работу действующего созыва Верховной Рады", – заявил спикер Рады.

Распоряжение Разумкова "Об обеспечении правового режима государственной охраны административных зданий, сооружений и служебных помещений Верховной Рады Украины" вступило в силу 1 февраля. В перечне лиц, имеющих доступ к кулуарам Рады (первый, второй и третий этажи вне сессионного зала), больше нет депутатов предыдущих созывов. Ранее экс-нардепы имели доступ к кулуарам. При этом экс-нардепы имеют право находиться в гостевой ложе балкона сессионного зала парламента.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, Дмитрий Разумков
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