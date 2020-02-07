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Нардеп Максим Ткаченко: Для начала пускай извинятся депутаты от "Батьківщини" за то, что срывали вчера работу Рады. Приносить извинения Кучеренко я не собираюсь

Нардеп из фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что обматерил народного депутата от "Батьківщини" Алексея Кучеренко в Верховной Раде потому, что тот умышленно его спровоцировал.

Ткаченко: Кучеренко назвал нас "малолетними клоунами"
Ткаченко: Кучеренко назвал нас "малолетними клоунами"
Фото: Максим Ткаченко / Facebook

Нардеп из фракции "Слуга народа" Максим Ткаченко в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил, что не будет извиняться перед народным депутатом от "Батьківщини" Алексеем Кучеренко за то, что обматерил его 6 февраля во время заседания Верховной Рады.

"Конечно, я не собираюсь приносить извинения. Для начала пускай они (депутаты от "Батьківщини") извинятся за то, что начудили вчера – срывали работу Верховной Рады, шумели, ломали микрофоны спикеру Дмитрию Разумкову, блокировали его работу, а потом орали и пытались сорвать работу вице-спикера Руслана Стефанчука. Это же не просто так произошло на ровном месте. После того, как я попытался успокоить их, Кучеренко отреагировал неадекватно, начал называть нас "малолетними клоунами". Не на ровном месте. Я не подошел к его месту и без причины накричал на него. Это ими была устроена такая провокация. И они получили такую реакцию в ответ", – отметил нардеп.

По его словам, он вступил в перепалку с Кучеренко не ради пиара.

"Ну, в итоге такой мужской разговор и состоялся. Он откровенно провоцировал меня и моих коллег. Я, да, ответил эмоционально. Сожалею об этом. Но это не со зла, не специально и точно не ради пиара. Просто в такой момент, когда люди настолько вызывающе себя ведут, все возможно. Так и получилось. Я потерял контроль. Такое, к сожалению, бывает. Пусть полиция рассматривает его заявление. Я готов общаться с полицией. Но приносить извинения с трибуны Верховной Рады я не буду", – подчеркнул Ткаченко.

Во время ссоры Ткаченко говорил Кучеренко: "Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте". В ответ тот назвал "слуг" малолетними клоунами. "Щас за клоуна, бл...дь... За клоуна вы щас п...зды получите", – заявил Ткаченко. "Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко. 

Ткаченко окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, а также Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. На момент избрания в Верховную Раду в 2019 году руководил ООО "Квартал-Концерт".

В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кучеренко – народный депутат Украины III, V, VI и IX созывов. Кандидат социологических наук, глава Союза собственников жилья Украины. С 2007-го по 2010 год был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Теги: Верховная Рада, ВО Батьківщина, Алексей Кучеренко, Максим Ткаченко, Слуга народа
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