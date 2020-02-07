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"За клоуна вы щас п...зды получите". Нардеп Максим Ткаченко в Раде обматерил Кучеренко. Видео

6 февраля в зале Верховной Рады во время потасовки у президиума народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко обратился к первому вице-спикеру Руслану Стефанчуку с просьбой утихомирить нардепа от "Слуги народа" Артема Дмитрука, который не давал пройти к президиуму Сергею Власенко. Видео обнародовал YouTube-канал "Актуальная правда". К Кучеренко подошел нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко. "Ваше время вышло, идите отдыхать, едьте в санаторий, едьте в Трускавец, отдыхайте", – заявил он Кучеренко. В ответ тот назвал "слуг" малолетними клоунами. "Щас за клоуна, бл...дь... За клоуна вы щас п...зды получите", – заявил Ткаченко. "Я хочу на это посмотреть", – парировал Кучеренко. После этого коллеги отвели нардепа из фракции "Слуги народа" в сторону.

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Ткаченко (слева) урезонили коллеги
Ткаченко (слева) урезонили коллеги
Скриншот: Актуальная Правда / YouTube

Ткаченко окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, а также Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. На момент избрания в Верховную Раду в 2019 году руководил ООО "Квартал-Концерт".

В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кучеренко – народный депутат Украины III, V, VI и IX созывов. Кандидат социологических наук, глава Союза собственников жилья Украины. С 2007-го по 2010 год был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

видео

Видео: Актуальная Правда / YouTube
Теги: Верховная Рада, депутаты, Алексей Кучеренко, Максим Ткаченко
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