"За клоуна вы щас п...зды получите". Нардеп Максим Ткаченко в Раде обматерил Кучеренко. Видео

Ткаченко окончил Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, а также Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко. До 2014 года проживал в Луганске, где руководил компанией "Мастер-шоу", которая занималась организацией гастролей известных артистов. На момент избрания в Верховную Раду в 2019 году руководил ООО "Квартал-Концерт".

В октябре 2019 года он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Кучеренко – народный депутат Украины III, V, VI и IX созывов. Кандидат социологических наук, глава Союза собственников жилья Украины. С 2007-го по 2010 год был министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.