Стефанчук поручил разобраться с вооруженным человеком в Раде. СМИ пишут, что это был охранник самого Стефанчука

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук поручил комитету Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента разобраться, почему в зале заседаний парламента был вооруженный человек. Согласно закону о регламенте Верховной Рады, во время пленарных заседаний в сессионном зале могут находиться только нардепы, лица, сопровождающие нардепов с инвалидностью, а также сотрудники аппарата парламента.

В зале заседаний Верховной Рады 6 февраля заметили вооруженного охранника. Об этом в Facebook написал народный депутат от "Европейской солидарности" Максим Саврасов.

Издание "Буквы" уточнило, что это был охранник первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука. Саврасов в комментариях в Facebook тоже отметил, что охранник вышел вместе с Стефанчуком.

Вместе с тем, как пишет ТСН, на заседании Стефанчук поручил комитету Рады по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента разобраться с ситуацией.

Согласно ст. 5 закона о регламенте Верховной Рады, во время пленарного заседания в сессионном зале парламента не могут находиться лица, которые не являются народными депутатами (за исключением лиц, сопровождающих нардепов с инвалидностью, и работников аппарата Рады, которые обслуживают пленарные заседания).

6 февраля в Раде во втором чтении начали рассматривать законопроект о рынке земле. Несогласные с этим документом нардепы из фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место спикера Рады Дмитрия Разумкова заняла лидер фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец.