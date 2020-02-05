Рада поддержала отмену закона о строевом уставе ВСУ

Верховная Рада поддержала законопроект №2466 о признании утратившим действие закона Украины "О строевом уставе Вооруженных сил Украины". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
За проект закона проголосовали 278 народных депутатов. Он принят за основу и в целом.
Цель закона – внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижения критериев, необходимых для приобретения членства в Альянсе.
Принятие закона позволит привести нормативно-правовые акты Украины в соответствие с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, которые регулируются строевым уставом Вооруженных сил Украины, говорится в пояснительной записке.
Цели и задачи законопроекта: