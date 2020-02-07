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Арахамия: Я уже понял, что у меня не будет зарплаты в Раде в этом месяце, поэтому не буду ходить в этот цирк

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прогнозирует, что законопроект о рынке земли могут рассматривать минимум до середины апреля.

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Арахамия: Я свою зарплату трачу на благотворительность, в этом месяце не буду
Арахамия: Я свою зарплату трачу на благотворительность, в этом месяце не буду
Фото: Слуга Народу / Facebook

Глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сказал в комментарии каналу "Прямий" 7 февраля, что в текущем месяце не намерен ходить на заседания Верховной Рады, где рассматривают законопроект о рынке земли.

Он прогнозирует, что законопроект могут рассматривать минимум до середины апреля.

"Я уже понял, что у меня зарплаты не будет в этом месяце, поэтому я не буду ходить на этот цирк. Там так построен закон, что ты можешь ходить 30 дней, а на 31-й не пришел, а там было много таких правок, и потом у тебя там такой процент [голосований], что зарплаты не будет. Я свою зарплату трачу на благотворительность, в этом месяце просто не буду", – добавил Арахамия.

С 2002 года в Украине действует мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. 20 декабря 2018 года Верховная Рада продлила его до 2020 года.

В сентябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о введении в стране рынка земли сельскохозяйственного назначения. Правительство подало в Раду проект закона №2178 25 сентября, но в первом чтении 13 ноября парламент принял альтернативный законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" авторства депутатов от "Слуги народа". Документ не поддержали парламентские фракции "Батьківщина", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Голос", а также депутатская группа "За майбутнє".

Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправокНардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года.

Законопроект о продаже земли начали рассматривать во втором чтении 6 февраля. В этот день нардепы рассмотрели 184 поправки.

Теги: Верховная Рада, продажа земли, Слуга народа, Давид Арахамия, рынок земли
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