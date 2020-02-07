Тищенко слишком увлекся записью видео для Instagram и не успел проголосовать. Видео
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко во время заседания Верховной Рады 6 февраля решил записать видео в Instagram. Он снимал то, как депутаты от "Батьківщини" и "Оппозиционной платформы – За жизнь" блокируют трибуну во время голосований поправок к законопроекту о рынке земли. Сам депутат так увлекся съемкой видео, что пропустил момент голосования – когда пошел отсчет, Тищенко не успел достать депутатскую карточку. Видео, в котором использованы кадры сториз Тищенко, а также фрагменты, снятые журналистами, опубликовал "24 Канал" в YouTube.
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