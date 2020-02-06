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ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

В Раде произошли потасовки из-за законопроекта о рынке земли, Зверобой вручили подозрение. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий четверга, 6 февраля.

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В Раде 6 февраля произошли потасовки
В Раде 6 февраля произошли потасовки
Фото: EPA

Потасовки в Раде из-за рынка земли

6 февраля в Верховной Раде начали рассматривать законопроект о рынке земли во втором чтении. Несогласные с этим документом нардепы из фракций "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батьківщина" попытались заблокировать трибуну и президиум парламента. Произошла потасовка с нардепами от "Слуги народа", в результате которой место возле кресла спикера Рады Дмитрия Разумкова заняла лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко. Во время блокировки президиума Тимошенко сломала микрофон Разумкова и повредила себе палец. Политик оставалась у кресла председателя Рады до закрытия вечернего заседания.

Депутаты 6 февраля рассмотрели 184 правки к законопроекту из 4018.

Зверобой вручили подозрение

Госбюро расследований Украины 6 февраля сообщило о подозрении волонтеру Марусе Зверобой в угрозе убийством президенту Владимиру Зеленскому. Нардеп от "Европейской солидарности" София Федина, которую тоже вызывали по этому делу, в ГБР не пришла.

В Киеве презентовали приложение "Дія"

6 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил о запуске мобильного приложения "Дія". Оно доступно в Apple Store и Google Play. Теперь украинцы могут пользоваться водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в смартфоне. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук добавил, что правительство планирует за ближайшие три года оцифровать "абсолютно все государственные услуги".

Назначен новый глава Львовской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Максима Козицкого новым главой Львовской областной государственной администрации. Зеленский сказал, что Козицкий – профессиональный человек и "сильный менеджер".

Положинский уходит из "Тартака" и "Був'є"

Украинский музыкант Александр Положинский сообщил, что больше не будет выступать с группами "Тартак" и "Був'є". Причин своего ухода из групп он не назвал.

Умер Кирк Дуглас

В возрасте 103 лет в США умер американский актер Кирк Дуглас. Он известен ролями в фильмах "Спартак", "Семь дней в мае", "Горит ли Париж?", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни". В 1996 году актер получил "Оскар" за вклад в кинематограф.

Теги: Верховная Рада, Владимир Зеленский, Александр Положинский, Тартак, подозрение, София Федина, Максим Козицкий, рынок земли, Маруся Зверобой, приложение Дія, Кирк Дуглас
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