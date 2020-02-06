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По электронным водительским правам теперь можно сесть на поезд

Если в е-удостоверении в приложении "Дія" не будет фото или будут возникать технические проблемы, оно не будет считаться действительным.

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При посадке на поезд теперь можно предъявить е-удостоверение водителя
При посадке на поезд теперь можно предъявить е-удостоверение водителя
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

С 6 февраля пользователи приложения "Дія" смогут предъявлять электронное удостоверение в приложении при посадке на поезд. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

В пресс-службе отметили, что удостоверение в приложении будет доступно оффлайн, но важным фактором при сверке данных будет дата последнего обновления документа.

В случае, если в е-удостоверении не будет фото или будут возникать технические проблемы, оно не будет считаться действительным. Пассажиру необходимо будет предъявить обычный документ, удостоверяющий личность.

В "Укрзалізниці" добавили, что нельзя также использовать скриншот удостоверения из приложения "Дія" (при этом в приложении сделать скриншот невозможно, программа это запрещает. – "ГОРДОН").

6 февраля в Украине запустили мобильное приложение "Дія", в котором украинцы смогут хранить документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. Сейчас в приложении доступны электронные удостоверения водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Планируется запуск электронных биометрического загранпаспорта и ID-карты, а также электронных версий студенческого и ученического билетов.

Теги: Укрзалізниця, поезда, билеты, водительские права, приложение Дія
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