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Кабмин Украины намерен ввести электронные студенческие и ученические билеты

После введения электронных студенческих и ученических билетов бумажные и пластиковые документы также будут действовать, отметил премьер Алексей Гончарук.

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Правительство введет электронные студенческие и ученические билеты в следующем учебном году
Правительство введет электронные студенческие и ученические билеты в следующем учебном году
Фото: kmu.gov.ua

В 2020–2021 учебном году Кабмин в тестовом режиме введет электронные студенческие и ученические билеты в Украине. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 декабря, сообщила его пресс-служба.

Воспользоваться билетом можно будет через мобильное приложение "Дія", которое работает с 16 декабря в бета-версии.

В правительстве подчеркнули, что электронные студенческие и ученические билеты будут гарантировать владельцам права и льготы, на которые имеют право студенты и ученики.

"Такие е-документы будут подтверждением статуса студента или ученика, а также сохранят соответствующие права на льготы. Бумажные документы продолжают действовать", – сказал премьер Алексей Гончарук.

Бренд "Дія" вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал 27 сентября. Он заявил, что "в течение трех – пяти лет 100% предоставляемых гражданам и бизнесу государством услуг перейдут в онлайн-формат".

С 16 декабря началось тестирование приложения, его участники смогут воспользоваться электронными водительскими правами и техпаспортом.

Теги: Кабинет Министров, смартфон, дети, студенты, школьники, Алексей Гончарук, приложение Дія
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