"Я больше не могу" Положинский заявил, что уходит из групп "Тартак" и "Був'є"

Украинский музыкант Александр Положинский сообщил, что не имеет конкретных планов на будущее.

Положинский: Это все грустно, непросто и очень болезненно Фото: Олександр Положинський / Facebook

Украинский музыкант Александр Положинский сообщил, что больше не будет выступать с группами "Тартак" и "Був'є".

"Это все грустно, непросто и очень болезненно, но я понял, что больше не могу. Очень просил бы вас всех не впадать в депресняк по этому поводу – все-таки это были прекрасные годы и мы много хорошего подарили друг другу", – сказал он.

По словам Положинскому, обжалованию это решение не подлежит. Причин своего ухода из групп он не сказал, отметив, что они не связаны с судебным делом против его коллеги Андрея Антоненко.

Видео он снял, идя по улице после очередного судебного заседания, в ходе которого допрашивали Положинского.

"Что будет в будущем – не знаю, конкретных планов не имею", – добавил музыкант.

Украинская группа "Тартак" была основана в 1996 году в Луцке. За период своей деятельности выпустила 10 альбомов. В 1996 году "Тартак" стал лауреатом 1-й премии в жанре танцевальной музыки.

Проект Положинского "Був'є" существовал с 2014 года. В 2016 году вышел альбом "12 пісень, якими "Був'є" сповіщає про своє існування".