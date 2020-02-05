Убийство Шеремета. Суд продлил арест Антоненко до 4 апреля

В ходе заседания 5 января был допрошен музыкант Александр Положинский, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет.

Стороне защиты отказали в просьбе отпустить Антоненко из-под стражи на поруки Фото: EPA

Печерский районный суд Киева продлил до 4 апреля арест Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 5 февраля сообщает "РБК-Украина".

Суд удовлетворил ходатайство прокурора Сергея Зузака, просившего продлить меру пресечения на 60 суток. При этом сторона защиты просила отпустить Антоненко из-под стражи на поруки.

Издание уточняет, что среди поручителей были заявлены ряд волонтеров, музыкантов и депутат Верховной Рады от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

Также в ходе заседания 5 января был допрошен музыкант Александр Положинский, который заявил, что знаком с Антоненко около 20 лет, и характеризует его исключительно с положительной стороны.

В этот же день Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения для военной медсестры Яны Дугарь, также фигурирующей в деле об убийстве Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко. В деле также фигурируют супруги Грищенко как "лица, владеющие информацией". О подозрении им не сообщали.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.