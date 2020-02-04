Детскому хирургу Кузьменко продлили арест, ее подозревают в убийстве Шеремета

Печерский райсуд Киева оставил под стражей до 3 апреля медика Юлию Кузьменко. По данным следствия, она подложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета.

4 февраля Печерский районный суд Киева продлил арест подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета детскому хирургу и волонтеру Юлии Кузьменко. Об этом сообщил проект "Ґрати".

Кузьменко останется под стражей до 3 апреля.

О продлении ареста на два месяца просила сторона обвинения, мера пресечения истекала 8 февраля. Прокуратура представила суду данные о контактах Кузьменко с другим подозреваемым, Андреем Антоненко. В 2016 году следствие насчитало 104 мобильных соединения между ними и 252 сообщения в Facebook. Однако за день до преступления вплоть до следующего дня активности мобильных устройств Кузьменко не выявлено, сообщил прокурор Сергей Зузак.

В ответ адвокат подозреваемой Тарас Беспалый поинтересовался: "Как звонки и переписка с Антоненко свидетельствуют о том, что они готовили преступление?"

Он утверждает, что позиция обвинения строится на допущениях. Защита, как и 3 февраля, ходатайствовала о ночном домашнем аресте для Кузьменко.

"У меня нет даже штрафов за вождение, никаких проблем с законом. На неподконтрольную территорию я выехать не могу, так как не обладаю суицидальными наклонностями. Я не покину Украину, так как очень много вложила в эту страну, и дело, к которому я не имею отношения, не заставит меня ее покинуть", – сказала подозреваемая.

Суд объявил о продлении ареста, полный текст решения будет обнародован 7 февраля. Защита пообещала подать апелляцию.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. В тот же день Нацполиция назвала их имена: военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест, 24 января меру пресечения смягчили до ночного домашнего ареста), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и Кузьменко.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Адвокаты подозреваемых заявляли о фальсификации доказательств, в частности несоответствии данных экспертиз реальным обстоятельствам дела.